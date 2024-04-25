Яке свято 25 квітня: чому сьогодні не варто пліткувати
У четвер, 25 квітня, церква вшановує пам'ять святого апостола Марка. Наші предки вважали його покровителем врожаю, тому у цей день молилися, аби випав дощ. Крім того, кажуть, що святий допомагає зміцнити шлюб.
У давні часи вірили, що у свято надворі гуляє нечиста сила. Люди варили кропиву, якою потім окроплювали будинок. Вважалося, що так його можна захистити. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого апостола Марка
Святий апостол Марко проживав у Єрусалимі. Одного розу він разом з апостолом Петром поїхав до Риму. Там люди попросили розповісти про Ісуса Христа. Згодом святий написав про це, так і з'явилося Євангеліє від Марка. Чоловік також багато говорив про Господа в Єгипті. Місцеві язичники були проти цього, тому якось замучили апостола до смерті.
Що не можна робити
- Заборонено пліткувати одне про одного, бо накличете нещастя.
- Закоханій парі не варто розказувати про свої плани, адже нічого не втілиться у реальність.
- Не рекомендується сперечатися та конфліктувати.
- Не можна вживати алкогольні напої, м'ясні та молочні продукти, гучно розважатися, оскільки триває Великий піст.
Народні прикмети
- Ясна погода – до жаркого літа.
- Зоряне небо – до багатого врожаю хліба.
- Якщо випаде дощ, то корови та кози будуть мати достатньо молока.
- Якщо почуєте зозулю, то незабаром потепліє.
Що ще відзначають
На 25 квітня припадає щорічне свято – Міжнародний день ДНК. Саме у цей день, у 1953 році, у британському журналі Narute опублікували статтю, де розповіли про структуру ДНК. Вперше подію відсвяткували у Сполучених Штатах Америки, а саме у 2003 році.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії. Це хвороба, яка виникає внаслідок укусу комара. Свято у 2007 році запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я.