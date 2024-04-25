У давні часи вірили, що у свято надворі гуляє нечиста сила. Люди варили кропиву, якою потім окроплювали будинок. Вважалося, що так його можна захистити. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого апостола Марка

Святий апостол Марко проживав у Єрусалимі. Одного розу він разом з апостолом Петром поїхав до Риму. Там люди попросили розповісти про Ісуса Христа. Згодом святий написав про це, так і з'явилося Євангеліє від Марка. Чоловік також багато говорив про Господа в Єгипті. Місцеві язичники були проти цього, тому якось замучили апостола до смерті.

Що не можна робити

Заборонено пліткувати одне про одного, бо накличете нещастя.

Закоханій парі не варто розказувати про свої плани, адже нічого не втілиться у реальність.

Не рекомендується сперечатися та конфліктувати.

Не можна вживати алкогольні напої, м'ясні та молочні продукти, гучно розважатися, оскільки триває Великий піст.

Народні прикмети

Ясна погода – до жаркого літа.

Зоряне небо – до багатого врожаю хліба.

Якщо випаде дощ, то корови та кози будуть мати достатньо молока.

Якщо почуєте зозулю, то незабаром потепліє.

Що ще відзначають

На 25 квітня припадає щорічне свято – Міжнародний день ДНК. Саме у цей день, у 1953 році, у британському журналі Narute опублікували статтю, де розповіли про структуру ДНК. Вперше подію відсвяткували у Сполучених Штатах Америки, а саме у 2003 році.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби проти малярії. Це хвороба, яка виникає внаслідок укусу комара. Свято у 2007 році запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я.