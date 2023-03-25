25 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 березня в Україні – День Служби безпеки. Православні християни цього дня вшановують Феофана Сповідника. Що ще відомо про 25 березня, які традиції й що не можна робити цього дня – дізнавайтесь нижче.

У православному календарі 25 березня день пам'яті преподобного Феофана Сповідника. Він жив під наставництвом Візантійського імператора Костянтина V, повідомляє 24 Канал.

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Феофан Сповідник був одружений, але зберігав чистоту і незабаром став ченцем. За цей час він побудував три монастирі, де допомагав людям та виганяв бісів. Згодом монах сильно захворів, але почав писати книжку у 810 – 814 роках. Твір під назвою "Хронологія" була описом тодішніх дат і подій, але вона має чимало неточностей.

Що не можна робити у цей день

Феофан, Григорій, Симеон, Семен, Арон.

Предки цього дня прибирали в домі та вимітали сміття. Розсипали зерно для пташок і пекли паляницю, щоб у сім'ї не було сварок. Але дотримувалися правил:

У цей день не можна довго спати, бо проспиш життя.

25 березня краще не сидіти без діла й не лінуватися до справи.

Не можна в'язати та шити.

Заборонено лаятися та думати про погане.

Краще відкласти на потім стрижку чи фарбування волосся.

День в Україні та світі

25 березня – День Служби безпеки України – професійне свято, встановлене Леонідом Кучмою у 2001 році. Зараз СБУ працює над контррозвідкою, боротьбою з тероризмом та захистом національної безпеки. Їхні завдання – допомога у політичному та економічному розвитку країни.

У світі відзначають Годину Землі. Цей день щороку припадає на останню суботу березня. Це наймасовіший екологічний рух, коли мешканці усієї планети вимикають світло на годину, щоб продемонструвати турботу й небайдужість до природи. 2007 року ця подія відбулась в Австралії, а вже наступного року отримала світовий масштаб.

Також 25 березня Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. Ця подія заснована ООН, щоб вшанувати тих, хто постраждав і загинув від торгівлі рабами. Це один з найбільших злочинів людства та одне з найбільших порушень прав людини.