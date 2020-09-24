Що можна і не можна робити 24 вересня / Фото з відкритих джерел

24 вересня в народному календарі вшановується пам’ять святої Феодори Олександрійської. В народі є приказка "Прийшла Федора – замочи хвоста", яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.