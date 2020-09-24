24 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 вересня в народному календарі вшановується пам’ять святої Феодори Олександрійської. В народі є приказка "Прийшла Федора – замочи хвоста", яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лев, Роман, Сергій.
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Народні прикмети на 24 вересня
Що можна робити 24 вересня
- Щоб шлюб був щасливим, молодій сім’ї в цей день потрібно з’їсти страву з капусти.
- Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.
Що не можна робити 24 вересня
- На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.
- Цього дня не можна вести пусті розмови, нікого не обговорюйте та не поширюйте плітки.
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