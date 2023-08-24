Яке свято 24 серпня – що не можна робити у цей день

24 серпня – День Незалежності України. Християни вшановують пам'ять священномученика Євпла. Більше про цей день читайте далі.

24 серпня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Євпла, повідомляє 24 Канал. Він жив на острові Сицилія та був архідияконом у місті Катані.

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Євпл завжди мав з собою Євангеліє та навертав язичників. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Євпл став жертвою переслідувань християн. Його взяли в полон і привели на суд, намагаючись змусити відмовитися від віри. Однак святий не захотів відректися від своїх переконань, за що його прирекли на смерть від голоду і спраги. Коли Бог врятував його, Євпла стратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено вживати алкоголь: вважалось, тоді до людини прийдуть покійники.

Не можна відмовляти сьогодні у допомозі.

Краще не підходити близько до водойм.

Сьогодні не можна скаржитися на життя та байдикувати.

24 серпня святкують Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір, Сніжана, Катерина.

Прикмети на 24 серпня

Вранці впав невеликий дощ – вдень буде хороша погода.

Туман над річкою обіцяє ще 7 погожих днів.

Дощить під час сходу сонця – така погода буде ще кілька днів.

Сонячно сьогодні – таким буде вересень.

День в Україні та світі

День Незалежності України. У цей день 32 роки тому у парламенті ухвалили Акт проголошення незалежності України. Вже 1 грудня його підтвердив український народ на офіційному референдумі. Упродовж століть Україна виборювала суверенітет та самостійність – за них держава продовжує боротися сьогодні. Пам'ятаймо, якою ціною дається нам незалежність.