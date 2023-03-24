24 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 березня православні християни вшановують святих Софронія та Антипа. Також це Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Хто святкує іменини та що не можна робити в цей день – дізнавайтесь нижче.

24 березня у православному календарі – день пам'яті Софронія Єрусалимського. Він ще юним відвідував багато монастирів та подорожував, а остаточно став ченцем у 580 році, пише 24 Канал.

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З часом Софроній став єпископом Єрусалимським. Він обороняв місто, коли мусульмани намагалися завоювати країни на узбережжі Середземного моря.

Цей день у народі ще називали Антип-зубник, бо вшановували пам'ять іншого святого – Антипа. Це священномученик, який лікував усіх від різноманітних хвороб та приходив на допомогу недужим.

Іменини 24 березня святкують: Георгій, Юхим, Іван, Єгор, Софрон, Олексій, Юрій.

Що не можна робити 24 березня

Це п'ятниця Великого посту: не можна вживати м'ясні та молочні продукти і яйця.

Краще цього дня не сваритися з батьками, бо можете зруйнувати стосунки.

24 березня не варто давати обіцянки і присягатися: клятви можуть не збутися.

Не можна недбало ставитися до дріб'язку, щоб не позбавити себе шансу розбагатіти.

Цього дня не варто залишати доглядати дітей друзям, бо вони виростуть примхливими.

, що у цей період все більше птахів повертається до України. Цей день вважався вдалим для праці у саді й городі. Також 24 березня вдавнину вважалось чудовим часом для сватання або заручин.

Які прикмети у цей день

Якщо журавлі літають низько над землею – чекайте дощу.

Розпустилося листя на вербі – можна садити цибулю й моркву.

У цей день прилетіла ластівка – рік буде щасливим.

Якщо ворони зграями сидять на землі – очікуйте негоду.

Предки пророкували тепле і довге літо, якщо прилетіли зозулі.

Дме північний вітер – до дощового червня.

Зранку пухнастий іній – буде тепла погода увесь день.

Які свята у світі

Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Цей день був затверджений ВООЗ 1993 року. Він вкрай важливий для того, щоб поширювати правдиву інформацію про захворювання.

Міжнародний день боротьби з депресією. Мета цього дня – підтримати людей, що страждають на депресію та розвіяти міф про те, що ця хвороба неважлива.