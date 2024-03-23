Також зараз триває Великодній піст, який розпочався 18 березня. Важливо дотримуватися певних правил, адже він вважається одним із найсуворіших у році. Більше про те, що не можна робити сьогодні, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобномученика Нікона та його учнів
Нікон народився у Неаполі та виховувався у заможній сім'ї. Його батько сповідував язичництво й прищеплював його сину. Однак матір була християнкою, тому хотіла, щоб хлопчик також визнав віру в Ісуса Христа. Вже у дорослому віці Нікон прийняв рішення стати воїном.
Одного разу під час бою чоловік почав хреститися та молитися. Це додало йому сили та хоробрості. Повернувшись додому, преподобний прийняв християнство, а єпископ Кизикський, на ім'я Феодосій, ще й постриг Нікона.
Відомо, що преподобний проводив проповіді, які одного разу почули дев'ять воїнів. Вони пішли разом з Ніконом та проживали на горі. Якось чоловіків розсекретили язичники. Тому згодом святого та його учнів вбили.
Що не можна робити
- Заборонено різати курей та гусей, інакше притягнете біду.
- Не варто лихословити та сваритися, бо потурбуєте померлих.
- Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, адже триває Великий піст.
- Не рекомендується влаштовувати гучні гуляння.
- Краще не стригти та не фарбувати волосся.
Народні прикмети
- Жаркий день та холодна ніч – до теплої погоди.
- Зоряне небо – до морозного дня.
- Якщо вдарить грім, то чекайте на дощове та холодне літо.
- Якщо прилетять зяблики, то скоро прийде потепління.
Що ще відзначають
На 23 березня припадає щорічне свято – Всесвітній день метеоролога. Саме цього дня, у 1950 році, була створена Всесвітня метеорологічна організація.
Також сьогодні відзначається День красивого погляду або День фахівця по роботі з бровами й віями. Тож подякуймо б'юті-майстрам за професійну роботу, адже їхніми послугами зараз користуються мільйони дівчат та жінок.