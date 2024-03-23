Також зараз триває Великодній піст, який розпочався 18 березня. Важливо дотримуватися певних правил, адже він вважається одним із найсуворіших у році. Більше про те, що не можна робити сьогодні, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобномученика Нікона та його учнів

Нікон народився у Неаполі та виховувався у заможній сім'ї. Його батько сповідував язичництво й прищеплював його сину. Однак матір була християнкою, тому хотіла, щоб хлопчик також визнав віру в Ісуса Христа. Вже у дорослому віці Нікон прийняв рішення стати воїном.

Одного разу під час бою чоловік почав хреститися та молитися. Це додало йому сили та хоробрості. Повернувшись додому, преподобний прийняв християнство, а єпископ Кизикський, на ім'я Феодосій, ще й постриг Нікона.

Відомо, що преподобний проводив проповіді, які одного разу почули дев'ять воїнів. Вони пішли разом з Ніконом та проживали на горі. Якось чоловіків розсекретили язичники. Тому згодом святого та його учнів вбили.

Що не можна робити

Заборонено різати курей та гусей, інакше притягнете біду.

Не варто лихословити та сваритися, бо потурбуєте померлих.

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, адже триває Великий піст.

Не рекомендується влаштовувати гучні гуляння.

Краще не стригти та не фарбувати волосся.

Народні прикмети

Жаркий день та холодна ніч – до теплої погоди.

Зоряне небо – до морозного дня.

Якщо вдарить грім, то чекайте на дощове та холодне літо.

Якщо прилетять зяблики, то скоро прийде потепління.

Що ще відзначають

На 23 березня припадає щорічне свято – Всесвітній день метеоролога. Саме цього дня, у 1950 році, була створена Всесвітня метеорологічна організація.

Також сьогодні відзначається День красивого погляду або День фахівця по роботі з бровами й віями. Тож подякуймо б'юті-майстрам за професійну роботу, адже їхніми послугами зараз користуються мільйони дівчат та жінок.