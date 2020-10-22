22 жовтня в народному календарі православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів – Якова Алфеєва, який був братом євангеліста й апостола Матвія.

Іменини сьогодні святкують: Яків, Максим, Костянтин.

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Народні прикмети на 22 жовтня

– Якщо з ранку пішов дощ – то до вечора чекайте снігу.

– Місяць в колах – до посушливого літа.

– Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.

– Після Якова осінь вже заплакала. Після Якова тепла ніякого.

Що можна робити 22 жовтня

Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать. Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 22 жовтня