22 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 жовтня в народному календарі православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів – Якова Алфеєва, який був братом євангеліста й апостола Матвія.
Іменини сьогодні святкують: Яків, Максим, Костянтин.
Читайте також Жіночі костюми на Геловін-2020: оригінальні та моторошні образи
Народні прикмети на 22 жовтня
– Якщо з ранку пішов дощ – то до вечора чекайте снігу.
– Місяць в колах – до посушливого літа.
– Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.
– Після Якова осінь вже заплакала. Після Якова тепла ніякого.
Що можна робити 22 жовтня
- Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
- Якщо цього дня самотня людина щиро помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.
Що не можна робити 22 жовтня
- Цього дня варто уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
- Не можна нікому заздрити. Якщо ви наврочите людині, то пристріт вернеться до вас бумерангом.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter