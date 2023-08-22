Яке свято 22 серпня – від чого краще утриматися в цей день

22 серпня у церковному календарі – день апостола Матвія. У світі вшановують пам'ять жертв насильства на підставі релігії або переконань. Що не можна робити в цей день дізнавайтеся далі.

22 серпня християни східного обряду вшановують пам'ять апостола Матвія, пише 24 Канал. Він народився у Вифлеємі та вивчав Закон Божий з раннього дитинства під наставництвом святого Симеона.

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Після приходу Ісуса Христа на світ, Матвій увірував у нього як у Месію і став його послідовником. Він був обраний до числа 70 апостолів за Ісусового життя, але після зради Юди став одним із 12.

Матвій був присутнім, коли Святий Дух сходив на учнів. Апостол проповідував в Юдеї та Єрусалимі, але його засудили за розповсюдження християнства. Згідно з деякими джерелами, його вбили камінням до смерті, за іншими – розіп'яли на хресті.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та лаятися.

Сьогодні краще не змінювати роботу чи починати нові справи.

День вважався невдалим для походу в ліс.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Краще не хвалитися першими успіхами.

22 серпня святкують Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків.

Прикмети на 22 серпня

Рясна роса зранку – день буде теплим і сонячним.

Впав дощ сьогодні – більше погожих днів не буде.

Погана погода до невдалого врожаю наступного року.

Холодний вітер обіцяє сніжну зиму.

День в Україні та світі

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань. Пам'ятну дату заснувала Генеральна Асамблея ООН у 2019 році, щоб нагадати про одне з основних прав людини. Кожна людина має право на свободу релігії, переконань та їх вираження. У світі засуджують прояви насильства до окремих груп людей з певними переконаннями.