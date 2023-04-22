22 квітня – яке сьогодні свято і що заборонено робити в цей день

22 квітня православні християни вшановують пам'ять мученика Євпсихія. У світі відзначають Міжнародний день Землі. Більше про церковне свято сьогодні і що не можна робити – нижче.

22 квітня у церковному календарі – день пам'яті мученика Євпсихія, повідомляє 24 Канал. Він був жителем Кесарії за часів імператора Юліана Відступника.

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Євпсихій народився в заможній сім'ї, активно боровся з ідолопоклонниками. Одного разу привів групу християн до язичницького храму, щоб знищити ідолів. Ці дії не залишилися без уваги влади, і Євпсихія було наказано схопити і піддати жорстоким тортурам. У той час як інші учасники були або заслані, або позбавлені майна, Євпсихій піддався мукам та став мучеником за свої переконання.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не радять займатися пранням та купатися.

Краще не займатися справами у саді й городі.

Не можна влаштовувати гучні вечірки та веселитися.

22 квітня не можна підрізати гілки дерев.

святкують Вадим, Гаврило, Марфа.

Прикмети на 22 квітня

Якщо погода все ще прохолодна – літо буде посушливим.

Сьогодні видно туман та іній – городина вродить щедро.

Літо буде дощовим, якщо береза виділила багато соку.

Кульбаби зацвіли – наступні кілька днів будуть теплими.

Кури несуться погано – літо буде холодним.

День в Україні то світі

Міжнародний день Матінки-Землі. Це свято заснувала Генеральна асамблея ООН у 2010 році. Хоч історія має значно довше коріння – спершу це був Тиждень Землі, у США ще святкували День дерев.

Цього року до Міжнародного дня землі українці та іноземці проведуть особливі акції проти російського екоциду, щоб привернути увагу до злочинів країни-терориста проти довкілля.