22 квітня у церковному календарі – день пам'яті мученика Євпсихія, повідомляє 24 Канал. Він був жителем Кесарії за часів імператора Юліана Відступника.

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Євпсихій народився в заможній сім'ї, активно боровся з ідолопоклонниками. Одного разу привів групу християн до язичницького храму, щоб знищити ідолів. Ці дії не залишилися без уваги влади, і Євпсихія було наказано схопити і піддати жорстоким тортурам. У той час як інші учасники були або заслані, або позбавлені майна, Євпсихій піддався мукам та став мучеником за свої переконання.

Іменини 22 квітня святкують Вадим, Гаврило, Марфа.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не радять займатися пранням та купатися.

Краще не займатися справами у саді й городі.

Не можна влаштовувати гучні вечірки та веселитися.

22 квітня не можна підрізати гілки дерев.

Прикмети на 22 квітня

Якщо погода все ще прохолодна – літо буде посушливим.

Сьогодні видно туман та іній – городина вродить щедро.

Літо буде дощовим, якщо береза виділила багато соку.

Кульбаби зацвіли – наступні кілька днів будуть теплими.

Кури несуться погано – літо буде холодним.

День в Україні то світі

Міжнародний день Матінки-Землі. Це свято заснувала Генеральна асамблея ООН у 2010 році. Хоч історія має значно довше коріння – спершу це був Тиждень Землі, у США ще святкували День дерев.

Цього року до Міжнародного дня землі українці та іноземці проведуть особливі акції проти російського екоциду, щоб привернути увагу до злочинів країни-терориста проти довкілля.