Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

21 вересня день Ангела відзначає Марія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День міста Чернігів;

День миру;

Всесвітній день подяки;

День мінігольфу.

Свято в церковному календарі

21 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це релігійне свято встановлене на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але за 50 років шлюбу так і не могли мати дітей. Юдеї вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, тож насміхалися над ними. Одного разу на священник у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником.

Чоловік засмутився з того і пішов у пустелю. Там йому явився ангел, котрий напророкував, що він скоро стане батьком. Анна теж бачила ангела і отримала радісну звістку. У подружжя народилася дівчинку, яку назвали Марією.

В народі Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою. Перша Пречиста – це Успіння Богородиці, яке відзначається 28 серпня. Є ще третя Пречиста – Введення в храм Пресвятої Діви, яке відзначається 4 грудня.

Прикмети 21 вересня

Теплий день – осінь буде довгою і сухою.

Якщо вранці пішов дощ, то він буде лити ще 40 днів, а зима видасться холодною.

Нічне небо зоряне – до холодів.

Туман вранці – до мінливої погоди.

Птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління.

Трава покрилася інеєм – чекайте негоди.

Дерева майже без листя – до ранньої зими.

На деревах багато павутини – ще буде тепло.

Що не можна робити 21 вересня