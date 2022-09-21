Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
21 вересня день Ангела відзначає Марія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- День міста Чернігів;
- День миру;
- Всесвітній день подяки;
- День мінігольфу.
Свято в церковному календарі
21 вересня християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це релігійне свято встановлене на честь Богородиці Діви Марії, матері Ісуса Христа.
Батьки Діви Марії – Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, але за 50 років шлюбу так і не могли мати дітей. Юдеї вважали безпліддя Божою карою людині за її гріхи, тож насміхалися над ними. Одного разу на священник у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником.
Чоловік засмутився з того і пішов у пустелю. Там йому явився ангел, котрий напророкував, що він скоро стане батьком. Анна теж бачила ангела і отримала радісну звістку. У подружжя народилася дівчинку, яку назвали Марією.
В народі Різдво Пресвятої Богородиці називали другою Пречистою. Перша Пречиста – це Успіння Богородиці, яке відзначається 28 серпня. Є ще третя Пречиста – Введення в храм Пресвятої Діви, яке відзначається 4 грудня.
Прикмети 21 вересня
- Теплий день – осінь буде довгою і сухою.
- Якщо вранці пішов дощ, то він буде лити ще 40 днів, а зима видасться холодною.
- Нічне небо зоряне – до холодів.
- Туман вранці – до мінливої погоди.
- Птахи низько літають – до похолодання, високо – до потепління.
- Трава покрилася інеєм – чекайте негоди.
- Дерева майже без листя – до ранньої зими.
- На деревах багато павутини – ще буде тепло.
Що не можна робити 21 вересня
- На Різдво Пресвятої Богородиці не можна сваритися, ображати одне одного та робити погані вчинки.
- Фізично працювати не варто.
- Не можна вживати алкоголь та їсти м'ясні страви.