21 серпня у церковному календарі згадують святого Мирона, інформує 24 Канал. Він народився у III столітті на острові Крит у скромній родині. Змалку він звик до праці на землі, займався сільським господарством. Відмітився тим, що завжди був готовий простягнути руку допомоги до інших.

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Одного разу стався випадок, коли злодії проникли в дім Мирона та почали красти зерно. Замість осудження, Мирон допоміг злодіям підняти важкі мішки зерна. Ця ситуація засоромила злочинців, і вони повернули кожен зернятко назад. Мирон став священником, продовжуючи підтримувати людей.

Згодом Мирона підвищили до єпископського чину. Його пам'ятають за численні чудеса, такі як хода по воді, зупинення повені за допомогою жезла та інші. Мирон відомий також як чудотворець.

Іменини 21 серпня святкують Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір, Оксана, Вікторія, Анастасія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна ображатися на близьких.

Краще не робити планів на майбутнє сьогодні.

Сьогодні не можна братися до домашньої роботи.

Вважалось, що сьогодні не можна мити підлоги.

Прикмети на 21 серпня

Яка погода на Мирона – таким буде січень.

Червоніє листя на горобині – буде морозною зима.

Якщо сьогодні гарна погода – осінь буде теплою.

Багато ягід – до холодної зими.

День в Україні та світі

Міжнародний день пам'яті й поминання жертв тероризму. Цю дату встановили резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в грудні 2017 року. Цей день покликаний вшанувати пам'ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів у Європі та в усьому світі. В Україні вшановують пам'ять усіх тих, хто став жертвою російської агресії.