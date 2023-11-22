Яка тварина стане символом 2024 року: що вона означає та до чого варто готуватися

Новий рік уже не за горами. Зовсім скоро, 31 грудня, весь світ збереться за святковим столом, щоб зустріти 2024 в колі найрідніших людей.

За традицією східних вірувань, кожен рік має свою тварину-покровителя. Сьогодні читайте про те, яка тварина є символом 2024 року, а також дізнайтеся, чого слід очікувати.

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2024 рік – яка тварина-покровитель

Згідно з китайським календарем, твариною 2024 року є Дерев'яний Дракон. У Китаї його дуже шанують та вважають символом імператорської влади. Кажуть, що у 2024 році слід очікувати неймовірного щастя. Дерев'яний Дракон поєднує в собі елементи землі й неба. Він – збалансований та спокійний, проте також відомий своєю рішучістю та харизмою.

Яким буде 2024 рік

Згідно зі східним календарем, Дерев'яний Дракон буде при владі від 10 лютого 2024 року до 28 січня 2025 року. Оскільки він належить то стихії землі, то символом цього року є дерево.

2024 – рік Дерев'яного Дракона / Фото "Апостроф"

Для Дракона характерні стійкість, рівновага, терпимість та мудрість. Тому у 2024 році варто займатися своїм саморозвитком, рости духовно і бути готовими до життєвих змін. Не варто їх боятися та втрачати нові можливості. Крім того, наступного року потрібно переглянути свої пріоритети та визначити, що для вас є дійсно важливим. Не слід багато уваги приділяти матеріальним речам.

Китайська астрологія каже, що Дракон у 2024 році буде сприяти впевненим та цілеспрямованим людям, які прагнуть кращого. Варто готуватися й до викликів, які зміцнять характер. Проте Дракон може допомогти подолати будь-які труднощі, якщо проявити до нього повагу.