Яке свято 2 листопада: що краще не робити в цей день

2 листопада вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста. У світі відзначають Міжнародний день проєктного менеджера.

Окрім Акиндіна, Пігасія, Анемподиста, цього дня вшановують ще 7 тисяч мучеників, які віддали життя за християнську віру. Саме ці святі працювали при дворі імператора Сапора II та вірили в Ісуса Христа. Які прикмети існують в цей день та що не можна робити – розкаже 24 Канал.

Цікаво Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

Однак, деякі люди донесли правителю про християнську віру Акиндіна, Пігасія та Анемподиста. Сапор покликав їх у свій кабінет на допит. І вони сказали йому правду, що вірять в Ісуса. Імператор дав вказівку бити їх батогами, але вони все витримали. А сам цар знепритомнів. Акиндін, Пігасій та Анемподист помолилилися й імператор прийшов до тями. Однак, він звинуватив їх у чаклунстві та наказав спалити.

Що не можна робити в цей день

2 листопада не варто відправлятися в далеку дорогу. Проведіть цей день вдома.

Пращури вважали, що в цей день краще не пити алкоголь .

. Справи рекомендується завершувати, аби не притягнути до себе неприємності.

Забороняється дивитися в очі незнайомій собаці.

У цей день не працюйте на землі чи вдома. Фізична робота не дозволена.

Прикмети на 2 листопада

Предки спостерігали за погодою: якщо хмари рухаються проти вітру, то скоро буде сніжно.

Вечірній туман є ознакою вітряної погоди.

Зверніть увагу на смак пізніх яблук: якщо кислі, в листопаді буде дощити .

. Падає сніг 2 листопада, значить незабаром потепліє.

Чути снігурів – скоро буде сніг.

День в Україні та світі

Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян.

2 листопада відзначають Міжнародний день проєктного менеджера. Свято запровадили ще у 2004 році для того, аби менеджери мали свій професійний день. Ці фахівці здебільшого керують різними проєктами – навчальними, будівельними, промисловими. Майже у кожній галузі є проєктні менеджери, тому діапазон роботи у них широкий.