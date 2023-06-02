Яке сьогодні, 2 червня, свято – що не можна робити сьогодні, прикмети

2 червня віряни вшановують пам'ять мученика Фалалея. У світі відзначають День здорового харчування. Що не можна робити сьогодні та прикмети на сьогодні дивіться нижче.

2 червня у церковному календарі – день пам'яті мученика Фалалея. Він народився у Лівані та вивчився на лікаря, пише 24 Канал.

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Фалалей сумлінно лікував хворих, але не брав за це плату з релігійних поглядів. Про це довідалися правителі. Вони ув'язнили Фалалея та намагались добитися, щоб він відрікся віри. Через відмову мученика втратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна їсти рибу та рибні страви.

Сьогодні заборонено сваритися з близькими та лаятися.

Краще в цей день не позичати гроші.

Прикмети на 2 червня

Якщо сьогодні злива – то через пів року буде сильний снігопад.

Жаби голосно квакають сьогодні – щедро вродять огірки.

Бджоли агресивні та жалять – до дощу.

Багато роси на траві – наступного дня похолоднішає.

На ялинці багато шишок – до багатого врожаю огірків.

2 червня святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

День в Україні та світі

День здорового харчування. Це свято відзначають, щоб нагадувати про важливість харчування та його вплив на організм. Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з розладом харчової поведінки.