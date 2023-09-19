Яке сьогодні, 19 вересня, свято – що не можна робити сьогодні

19 вересня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта. У світі відзначають День народження смайлу. Про заборони й прикмети на цей день читайте нижче.

19 вересня віряни вшановують пам'ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, повідомляє 24 Канал. Вони постраждали за свою віру у Христа за часів гоніння християн.

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Відомо, що якось у місті Антіохії відбувалось язичницьке свято. Тоді Трохим і Саватій молилися до Господа, просивши його наставити язичників на шлях істини. Та їх затримали й привели до правителя. Під час допиту вони відмовлялися зректися Ісуса Христа. Саватій помер від жорстоких тортур, а Трохима відправили до іншого міста, де його чекали ще більші муки. Там його провідував Доримедонт, але про це дізналися і закатували обох.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати конфлікти й скандали.

Не можна брати у борг чи щось позичати – навіть дрібнички.

Вважалось, що сьогодні краще не прибирати вдома.

Не можна байдикувати та сидіти вдома.

19 вересня святкують Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія.

Прикмети на 19 вересня

Листя осики лягає лицьовою стороною доверху – до холодної зими, якщо навпаки – до теплої.

Багато жолудів на дубі обіцяють щедрий врожай хліба наступного року.

Ввечері хмари посиніли – погода зміниться.

Тепла погода – до спокійної осені.

Вранці видно туман – скоро потеплішає.



День народження смайлу / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День народження смайлика. Художник Гарві Белл у 1963 році у США створив усміхнене обличчя як символ страхової компанії – відтоді почалась історія смайлу. Той смайл, який зараз використовують у мережі, був створений у 1982 році Скоттом Фалманом, вченим, який запропонував використовувати певні знаки для вираження емоцій.