19 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 квітня православні християни вшановують пам'ять святого Євтихія. У світі відзначають Міжнародний день секретаря. Дізнавайтесь більше про цей день, прикмети та заборони на сьогодні.

19 квітня у церковному календарі – день пам'яті святого Євтихія, який був Константинопольським патріархом, повідомляє 24 Канал. Він здобув першу освіту від діда, який також прищепив йому християнство.

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Євтихій став ченцем у молодому віці, згодом був архімандритом амасійських монастирів. Кажуть, що до Євтихія приходив святий Петро уві сні й наказав стати патріархом.

Що сьогодні не можна робити

У цей день радили дбайливо ставитися до яблуні – не можна різати це дерево чи ламати гілки.

Краще не робити великих покупок сьогодні.

Не можна кричати, сваритись чи лихословити.

Не можна одягати синій або чорний одяг – вони сьогодні вважаються нещасливими.

Прикмети на сьогодні

святкують Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.

Якщо сьогодні вітряно – врожай буде бідним.

Вранці туман – до кінця квітня буде суха погода.

Багато соку з берези – літо буде дощовим.

Ластівки досі не прилетіли – весна буде холодна.

Сьогодні день тихий та спокійний – врожай буде раннім.

День в Україні та світі

День поезії та творчого мистецтва. У цей день згадують про людей з творчими й мистецькими нахилами.

День проліска. Миле весняне свято започаткували у Великій Британії, де перші проліски з'являються у квітні. В Україні ці квіти виростають у березні, їх вважають захисниками від злих духів.

Міжнародний день секретаря. Це професійне свято відзначають в останню неділю квітня. Воно не є офіційним, але популярне в Україні та світі.