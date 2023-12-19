Свято 19 грудня за новим церковним календарем: чому сьогодні не можна виносити сміття з хати

Сьогодні, 19 грудня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого мученика Боніфатія. У світі відзначається Міжнародний день допомоги бідним.

Святий Боніфатій мешкав у Римі та служив патриціанці Аглаї. Попри те, що чоловік постійно допомагав нужденним, любив випити зайвого і переходити християнські межі зі своєю господинею. Більше про життя святого читайте на сайті 24 Каналу.

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Боніфатій та Аглая намагалися якось спокутати свій гріх. Одного разу жінка наказала чоловікові поїхати у Малу Азію та привезти звідти мощі святих. Адже дізналася про те, що вони допомагають знайти прощення. Під час подорожі Боніфатій побачив, як катують 20 мучеників. Після цих знущань святий вирішив відкрито заявити про свою християнську віру.

Суддя не став терпіти такого вчинку. Тому наказав покарати Боніфатія. Мученика жорстоко били, встромляли під нігті голки, вливали у рот розтоплене олово, а згодом кинули в чан, де була кипляча смола. Раптом Господь послав ангела, тоді сталося справжнє чудо. Адже навколо з'явився вогонь, який зачепив язичників, що перебували поруч з чаном. Однак Боніфатію все одно відрубали голову. Відступники побачили, як разом з кров'ю тече молоко, тому вирішили, що це диво, і прийняли християнство.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, лихословити та ображатися, адже накличете проблеми у наступному році.

Не можна виносити з хати сміття та мити підлогу, інакше відлякаєте успіх.

Не можна займатися домашньою роботою: шити, прати, прибирати, готувати.

Не варто давати та брати гроші у борг.

Заборонено відмовляти нужденним у допомозі.

Народні прикмети

Якщо ранок видасться теплим, то наступного року буде багатий врожай жита.

Якщо в цей день сніжитиме, то наступного року отримаєте хороший врожай хліба.

Якщо надворі здійметься сильний вітер, то наступного року матимете багато горіхів.

Іній на деревах також обіцяє рясний врожай.

Що ще відзначають

Щороку 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним. Це свято започаткувала Організація Об'єднаних Націй 22 грудня 1992 року. Згодом вона почала затверджувати різноманітні програми, які допомагають боротися з бідністю.

Також сьогодні в Україні відзначають День адвокатури. Це щорічне професійне та національне свято. Його встановив колишній Президент України Леонід Кучма 2 грудня 2002 року. У 1992 році в цей день почав діяти закон "Про адвокатуру".