19 червня віряни вшановують пам'ять Іларіона Сповідника (Далматського). Він народився у праведній сім'ї та змалку вивчав Святе Письмо, пише 24 Канал.

До слова Вже не так, як раніше: коли в Україні відзначатимуть День медика в 2023 році

Ставши дорослим, Іларіон прийняв чернецтво та став служити в Далматській обителі, де з часом став ігуменом. Він критикував іконоборців та протистояв єресі, за що його кидали у в'язницю й піддавали тортурам. За свою віру Іларіон отримав дар чудотворення.

День ангела 19 червня Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла.

Що не можна робити в цей день

19 червня вважалося невдалим для переїздів на нове місце.

Не можна в цей день лінуватися.

Не варто бути жадібним – допомагайте тим, кому це потрібно.

Краще не вживати алкогольні напої.

Прикмети на 19 червня

Сонячно й тепло – буде щедрий врожай зерна.

Сильний вітер обіцяє хороший врожай соняшнику.

Опали пелюстки жасмину – осінь буде швидкою.

Шпаки голосно співають – чекайте на дощ.

День в Україні та світі

День фермера в Україні. Це свято утвердив президент Зеленський три роки тому з нагоди дня, коли запровадили Закон про фермерство.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Подію започаткувала ООН у 2005 році. Сексуальне насильство під час війни Росії проти України – важлива та болюча тема, а також черговий злочин окупантів.