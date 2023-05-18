18 травня у церковному календарі – день пам'яті великомучениці Ірини Македонської, інформує 24 Канал. Вона була донькою імператора Ліцинія. Він любив доньку, тому збудував їй палац та найняв мудреця, щоб дати освіту.

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Мудрець був християнином, тому розповідав Ірині про його віру. Коли вона виросла, то отримала знамення, після чого відмовилась виходити заміж. Це розізлило її батька Ліцинія, що був язичником.

Попри спроби доньки переконати батька увірувати, імператор зв'язав дівчину та кинув її під копита коням. Та тварини не торкнулись її, а кинулися на Ліцинія. Ірина молитвами зцілила тата – так він повірив у Бога. Дівчина стала провидицею й проповідувала християнство. Та однаково зазнавала переслідувань.

День ангела 18 травня святкують Адріан, Яків, Аріна, Ірина.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна скаржитися на життя – доля відвернеться.

Вважалось невдалим ходити в гості до незаміжніх дівчат та вдів.

Заборонено пліткувати та розпускати чутки.

Не можна на ніч залишати брудний посуд.

Прикмети на 18 травня

У небі з'явилась блискавка – капуста щедро вродить.

Птахи перестали щебетати – буде гроза.

Хмари йдуть з півдня на північ – до дощу.

Сьогодні негода й злива – буде хороший врожай хліба.

Гуси купаються у воді – до потепління.

День в Україні та світі.

День вишиванки в Україні. Свято припадає на третій четвер травня. Сьогодні заведено одягати вишиті сорочки, що є культурним надбанням українців. Вважається, що перші вишиті сорочки з'явилися за часів трипільської культури.

День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день важливо нагадати про геноцид кримських татар й депортацію киримлів.