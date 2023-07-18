18 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цей день у світі

18 липня християни вшановують Атанасія Афонського. У світі відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели. Читайте далі більше цікавого про цей день.

18 липня віряни православної церкви відзначають день пам'яті преподобного Атанасія Афонського, пише 24 Канал. Він народився в Каппадокії, під час хрещення отримав ім'я Авраам. Хлопець рано втратив батьків, його вихованням займалась монахиня.

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Авраам здобув освіту в Константинополі, а згодом став ченцем та взяв ім'я Атанасій. Він вирушив на Афонську гору, де заснував монастир. Атанасій встановив суворі правила та настановляв ченців до праці на користь церкви. Вважають. що преподобний володів даром зцілення.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна довго спати.

Краще відмовитися від далеких поїздок сьогодні.

Не можна в цей день сваритися.

Сьогодні не можна займатися фізичною працею, особливо по обіді.

Прикмети на сьогодні

Жовті хмари пливуть у небі – до дощу.

Місяць швидко переміщається – буде хороший врожай.

Веселка зранку сповіщає дощ.

Молодик яскраво світить – до теплої та сухої осені.

18 липня святкують Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

День в Україні та світі

Міжнародний день Нельсона Мандели. Цей день відзначають щороку з нагоди дати дня народження Мандели. Свято заснувала ООН, щоб вшанувати подвиг Нобелівського лауреата для миру у світі.