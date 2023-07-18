18 июля верующие православной церкви отмечают день памяти преподобного Атанасия Афонского, пишет 24 Канал. Он родился в Каппадокии, во время крещения получил имя Авраама. Парень рано потерял родителей, его воспитанием занималась монахиня.

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Авраам получил образование в Константинополе, а затем стал монахом и взял имя Афанасий. Он отправился на Афонскую гору, где основал монастырь. Афанасий установил строгие правила и наставлял монахов на работу в пользу церкви. Считают, что преподобный владел даром исцеления.

День ангела 18 июля празднуют Сергий, Варвара, Елизавета, Анна.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя долго спать.

Лучше отказаться от дальних поездок сегодня.

Нельзя в этот день ссориться.

Сегодня нельзя заниматься физическим трудом, особенно после обеда.

Приметы на сегодня

Желтые облака плывут в небе – к дождю.

Луна быстро перемещается – будет хороший урожай.

Радуга утром сообщает дождь.

Молодой человек ярко светит – до теплой и сухой осени.

День в Украине и мире

Международный день Нельсона Манделы. Этот день отмечают каждый год по случаю дня рождения Манделы. Праздник учредил ООН, чтобы почтить подвиг Нобелевского лауреата для мира в мире.