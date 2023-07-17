17 липня у церковному календарі – день пам'яті Андрія Критського, інформує 24 Канал. Він народився у Дамаску та був німим до 7 років.

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Хлопчик заговорив, коли прийняв хрещення і причастя. З того часу він вивчав Святе Письмо, а у 14 років став ченцем. Він боровся з єретиками, багато молився та написав багато молитовних співів.

Вважається, що саме святий Андрій заснував канон як літургійну форму. Великий покаянний канон Андрія Критського читають у Великий піст.

День ангела 17 липня святкують Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні краще не починати нових справ.

У цей день не можна поспішати й метушитися – це призведе до протилежного результату.

Не можна лаятися й сваритися.

Заборонено давати й брати гроші у борг.

Прикмети на 17 липня

Якщо місяць "грає" – це до хорошого врожаю.

Літає багато ос – взимку буде холодно.

Сьогодні гримить – до кінця літа буде погана погода.

Яка погода сьогодні, така буде 11 серпня.

Небо затягнулось хмарами – погода буде добра.

День в Україні та світі

Всесвітній день міжнародного правосуддя або Міжнародний день справедливості. У цей день створили Міжнародний правовий суд. Дату вперше відзначили у 2010 році.

Всесвітній день емоджі. Емоджі – це ідеограми й смайли, які використовують у листуваннях та на сайтах для полегшення спілкування. Найперший набір таких символів створив японець у 1995 році.