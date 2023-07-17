17 липня у церковному календарі – день пам'яті Андрія Критського, інформує 24 Канал. Він народився у Дамаску та був німим до 7 років.
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Хлопчик заговорив, коли прийняв хрещення і причастя. З того часу він вивчав Святе Письмо, а у 14 років став ченцем. Він боровся з єретиками, багато молився та написав багато молитовних співів.
Вважається, що саме святий Андрій заснував канон як літургійну форму. Великий покаянний канон Андрія Критського читають у Великий піст.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні краще не починати нових справ.
- У цей день не можна поспішати й метушитися – це призведе до протилежного результату.
- Не можна лаятися й сваритися.
- Заборонено давати й брати гроші у борг.
Прикмети на 17 липня
- Якщо місяць "грає" – це до хорошого врожаю.
- Літає багато ос – взимку буде холодно.
- Сьогодні гримить – до кінця літа буде погана погода.
- Яка погода сьогодні, така буде 11 серпня.
- Небо затягнулось хмарами – погода буде добра.
День в Україні та світі
Всесвітній день міжнародного правосуддя або Міжнародний день справедливості. У цей день створили Міжнародний правовий суд. Дату вперше відзначили у 2010 році.
Всесвітній день емоджі. Емоджі – це ідеограми й смайли, які використовують у листуваннях та на сайтах для полегшення спілкування. Найперший набір таких символів створив японець у 1995 році.