17 липня у церковному календарі – день пам'яті Андрія Критського, інформує 24 Канал. Він народився у Дамаску та був німим до 7 років.

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Хлопчик заговорив, коли прийняв хрещення і причастя. З того часу він вивчав Святе Письмо, а у 14 років став ченцем. Він боровся з єретиками, багато молився та написав багато молитовних співів.

Вважається, що саме святий Андрій заснував канон як літургійну форму. Великий покаянний канон Андрія Критського читають у Великий піст.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні краще не починати нових справ.
  • У цей день не можна поспішати й метушитися – це призведе до протилежного результату.
  • Не можна лаятися й сваритися.
  • Заборонено давати й брати гроші у борг.

Прикмети на 17 липня

  • Якщо місяць "грає" – це до хорошого врожаю.
  • Літає багато ос – взимку буде холодно.
  • Сьогодні гримить – до кінця літа буде погана погода.
  • Яка погода сьогодні, така буде 11 серпня.
  • Небо затягнулось хмарами – погода буде добра.

День в Україні та світі

Всесвітній день міжнародного правосуддя або Міжнародний день справедливості. У цей день створили Міжнародний правовий суд. Дату вперше відзначили у 2010 році.

Всесвітній день емоджі. Емоджі – це ідеограми й смайли, які використовують у листуваннях та на сайтах для полегшення спілкування. Найперший набір таких символів створив японець у 1995 році.