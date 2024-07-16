Яке церковне свято сьогодні, 16 липня: що заборонено робити у цей день

За новоюліанським календарем 16 липня у церкві вшановують пам'ять святого священномученика Атеногена та 10 його учнів. У давні часи люди у свято йшли на поле, а після роботи збиралися у сімейному колі, аби помолитися до чоловіка. Наші предки, зокрема, просили у святого багатого врожаю.

Вважається, що сьогодні варто піти попрацювати на город або у сад, а потім присвятити час близьким людям. Більше про заборони та народні прикмети на цей вівторок розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів

Атеноген разом зі своїми учнями зазнали переслідувань за християнську віру. Якось Філомарх, який керував містом Севастія, наказав організувати язичницьке свято. Більшість місцевих жителів не захотіли поклонятися ідолам, оскільки сповідували християнство. За це людей тоді жорстоко побили. Коли про те, що Атеноген розповсюджує віру в Ісуса Христа дізнався імператор, то святого та його учнів стратили.

Що не можна робити

Не можна відвідувати ліс, бо там сьогодні ходить нечисть.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Заборонено сваритися та злитися, інакше довго не помиритися з рідними.

Народні прикмети

Туман зранку – до хорошого врожаю грибів.

Якщо миші будуть їсти колосся, то чекайте на холодну зиму.

Якщо випаде дощ, то проросте сіно.

Роса – до жаркого дня.

Що ще відзначають

16 липня відзначається День прийняття Декларації про суверенітет України. Верховна Рада затвердила відповідний документ у цю дату, у 1990 році. Зараз це свято має особливо важливе значення для українців.

Також сьогодні в Україні щорічне професійне свято – День бухгалтера та аудитора. Указ про запровадження такої події 18 червня 2004 року видав тодішній президент.