Считается, что сегодня стоит пойти поработать на огород или в сад, а потом посвятить время близким людям. Больше о запретах и народных приметах на этот вторник расскажет LifeStyle 24.
Актуально 16 июля – День бухгалтера в Украине: замечательные картинки-поздравления с профессиональным праздником
День памяти святого священномученика Афиногена и 10 его учеников
Афиноген вместе со своими учениками подверглись преследованиям за христианскую веру. Как-то Филомарх, который руководил городом Севастия, приказал организовать языческий праздник. Большинство местных жителей не захотели поклоняться идолам, поскольку исповедовали христианство. За это людей тогда жестоко избили. Когда о том, что Атеноген распространяет веру в Иисуса Христа узнал император, то святого и его учеников казнили.
Что нельзя делать
- Нельзя посещать лес, потому что там сегодня ходит нечисть.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Запрещено ссориться и злиться, иначе долго не помириться с родными.
Народные приметы
- Туман с утра – к хорошему урожаю грибов.
- Если мыши будут есть колосья, то ждите холодную зиму.
- Если выпадет дождь, то прорастет сено.
- Роса – к жаркому дню.
Что еще отмечают
16 июля отмечается День принятия Декларации о суверенитете Украины. Верховная Рада утвердила соответствующий документ в эту дату, в 1990 году. Сейчас этот праздник имеет особо важное значение для украинцев.
Также сегодня в Украине ежегодный профессиональный праздник – День бухгалтера и аудитора. Указ о введении такого события 18 июня 2004 года издал тогдашний президент.