16 червня - яке завтра свято та що не можна робити в цей день
16 червня відзначають Всесвітній день морських черепах, а віряни вшановують святого Лукілліана. Що не можна робити в цей день та прикмети дивіться далі.
16 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Лукілліана, пише 24 Канал. Він жив у III столітті та спершу був язичницьким жрецем.
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Лукілліан навернувся до християнства та почав активно проповідувати й навертати інших. Про це дізнався інший жрець та доповів начальству. Лукілліана заарештували та довго мучили з іншими вірянами. Згодом святому відсікли голову.День ангела 16 червня святкують Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла.
Що не можна робити у цей день
- У цей день не можна лаятися та вживати погані слова.
- Краще не укладати сьогодні важливі угоди.
- У цей день радили не розповідати потаємні бажання та секрети.
Прикмети на завтра
- У цей день гроза – буде поганим сінокіс.
- Впав сильний дощ – щедро виростуть гриби.
- Туман зранку стелиться по воді – буде тепло.
День в Україні та світі
Всесвітній день морських черепах. Це свято заснували з нагоди відкриття одного з найбільших національних парків у Коста-Риці, де можна було досліджувати черепах. Святкування проходять під егідою Світового фонду дикої природи.
Міжнародний день сімейних грошових переказів. Це свято молоде – воно стало офіційним у 2018 році завдяки ООН. У цей день згадують про емігрантів: багато людей переїжджають в інші країни на заробітки та пересилають рідним кошти.