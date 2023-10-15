Яке церковне свято 15 жовтня – від чого сьогодні відмовитися

15 жовтня християни вшановують преподобного Євфимія. У світі відзначають День здоров'я молочної залози. Більше про цей день читайте далі.

15 жовтня у церковному календарі – день пам'яті святого Євфимія Солунського, пише 24 Канал. Він народився в християнській родині та через примус батьків рано одружився.

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У 18 років Євфимій (до чернецтва – Микита) вирішив залишити сім'ю та пішов у монастир. Спочатку він був у монастирі, а потім пішов на гору Афон та в жорстких обмеженнях прожив там 15 років, з яких 3 роки провів у мовчанні. Ще 12 років Євфимій провів у затворі, а після цього став стовпником. Він отримав дар чудотворення, тому лікував людей. Пізніше чернець заснував чоловічий та жіночий монастирі.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня заборонено лаятися та скандалити, пліткувати.

Сьогодні не можна прибирати та займатись побутом.

Краще в цей день не ходити до лісу.

Вважалось, що після заходу сонця краще не виходити з дому.

15 жовтня святкують Дмитро, Юхим, Афанасій, Лук'ян, Денис, Іван.

Синоптик на 15 жовтня

Якщо сьогодні ясне небо – скоро будуть морози.

Сильний дощ і льодяний вітер – до холодної зими.

Листя з дерев вже опало – чекайте морозів.

Хмари на сході сонця – до негоди.

День в Україні та світі

День здоров'я молочної залози або Всесвітній день боротьби з раком грудей. Подію створили у 2008 році, щоб підвищити обізнаність про важливість здоров'я молочної залози та щорічних чекапів.

День працівників харчової промисловості в Україні. Професійне свято відзначають щороку в третю неділю жовтня ще з 1966 року.

Міжнародний день сільських жінок. Свято започаткували на Жіночій конференції ООН у 1995 році, щоб вшанувати жінок, які працюють у сільському господарстві.