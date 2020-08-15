15 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 серпня в народному календарі вшановують святого Стефана – першого мученика, який був прихильником християнського вчення.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Степан.
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Народні прикмети на 15 серпня
– Якою буде погода на Степана – таким буде й увесь вересень.
– Жаби заквакали – до дощу.
– Жаби різко замовкли – чекайте сильного вітру.
Що можна робити 15 серпня
- Віряни цього дня всією сім’єю йшли в поле, збирали трави, щоб сплести "Стефановий вінок". Для його виготовлення брали 12 рослин: божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, полин, ромашка та інші. Його приносили додому, і ставили в куток. Вірили, що він володіє цілющою і захисною силою, допомагає захистити сім'ю від простудних захворювань. Якщо в будинок приходила біда або хвороба, господиня від вінка відривала трави і заварювала їх. Вважалося, що сила вінка зберігається до наступної весни.
Що не можна робити 15 серпня
- Наші предки вірили в те, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати негоду.
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