15 червня – яке сьогодні свято та що не варто робити в цей день

15 червня християни вшановують пам'ять святого Никифора. У світі відзначають День захисту людей похилого віку. Дивіться далі, що не можна робити сьогодні та прикмети на сьогодні.

15 червня у церковному календарі – день пам'яті святого Никифора. 24 Канал більше розповість про його життя. Святий Никифор народився у Константинополі та жив у час правління Лева Вірменина, який переслідував християн.

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Никифор проповідував християнство, за це його позбавили всіх надбань за життя та відправили у заслання. Він провів у в'язниці 13 років та помер. Його мощі перевезли згодом до Константинополя.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна купатися у водоймах та ходити до відкритої води.

Краще сьогодні не ходити до лісу.

Вважалось, що сьогодні не можна підмітати – можна вимести добробут.

Не радиться шити та прясти в цей день.

15 червня святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.

Прикмети на 15 червня

Вночі невітряно – вдень буде хороша погода.

Зранку невеликий туман – день буде тихим і спокійним.

Сонце зайшло за хмари ввечері – до негоди.

Дощ супроводжується північним вітром – скоро потеплішає.

Соловей співає всю ніч – буде сонячна погода вдень.

День в Україні та світі

День захисту людей похилого віку. Подію заснували на засіданні Генасамблеї ООН у 2011 році. Свято важливе, адже в цей день закликають боротися з віковою дискримінацією.