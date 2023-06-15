15 июня в церковном календаре – день памяти святого Никифора. 24 Канал больше расскажет о его жизни. Святой Никифор родился в Константинополе и жил во время правления Льва Армянина, преследовавшего христиан.

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Никифор проповедовал христианство, за это его лишили всех достояний при жизни и отправили в ссылку. Он провел в тюрьме 13 лет и скончался. Его мощи перевезли в Константинополь.

День ангела 15 июня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя купаться в водоемах и ходить в открытую воду.

Лучше сегодня не ходить в лес.

Считалось, что сегодня нельзя подметать – можно выместить благосостояние.

Не советуйтесь шить и прясть в этот день.

Приметы на 15 июня

Ночью наветренно – днем будет хорошая погода.

Утром небольшой туман – день будет тихим и спокойным.

Солнце зашло за тучи вечером – к ненастью.

Дождь сопровождается северным ветром – скоро потеплеет.

Соловей поет всю ночь – будет солнечная погода днем.

День в Украине и мире

День защиты пожилых людей. Событие было основано на заседании Генассамблеи ООН в 2011 году. Праздник важен, ведь в этот день призывают бороться с возрастной дискриминацией.