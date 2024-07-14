Яке церковне свято 14 липня: що не можна робити сьогодні

У неділю, 14 липня, віряни вшановують пам'ять отців шести соборів. Люди йдуть до церкви та у молитвах просять допомоги у випробуваннях, які стаються на життєвому шляху. Також сьогодні варто зайнятися благодійністю.

Згідно з віруваннями наших предків, у цей день природа здатна зцілювати. Тому добре проводити більше часу на вулиці. Детальніше про сьогоднішнє церковне свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті отців шести соборів

Раніше на Вселенських соборах люди розв'язували проблеми, які турбували суспільство. Цим займалася церква, потім вона записувала всі ухвалені рішення у Книгу канонів. Не завжди вони відповідали християнській вірі, адже вплив імператорів був значний. Загалом, згідно з твердженнями ПЦУ, було сім Вселенських соборів.

Що не можна робити

Не можна сваритися, заздрити та лихословити.

Не варто розпускати плітки, бути скупими та прагнути помсти.

Не рекомендується викидати їжу, оскільки притягнете бідність.

Заборонено підіймати гроші з землі, бо накличете фінансові труднощі.

Народні прикмети

Якщо зранку сонце закриватимуть хмари, то вдень випаде дощ.

Якщо погода буде ясною і сухою, то чекайте на теплу осінь.

Гучний грім – до зливи, яка довго не переставатиме.

Якщо сьогодні буде дощ, то готуйтеся до такої погоди ще на тиждень.

Що ще відзначають

Сьогодні українці відзначають День рибалки. Таке професійне свято було започатковано 22 червня 1995 року. Тож щиро вітаємо усіх причетних та бажаємо процвітання на роботі!

Також щороку 14 липня у світі святкують День обізнаності про акул. Під час події людей інформують про цих риб, оскільки вони є небезпечними. Однак говорять й про важливість збереження такого виду.