Яке свято 14 липня – що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети на цей день

14 липня християни вшановують чудотворців Косму та Даміана. У світі відзначають День небінарних людей. Дивіться далі, які заборони є на сьогодні та що підказує природа.

14 липня у церковному календарі – день пам'яті Косми та Даміана, пише 24 Канал. Це рідні брати, що народилися в Малій Азії. Їх виховувала мати згідно з християнськими традиціями, батько рано помер.

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Косма та Даміан стали лікарями та допомагали усім безплатно. Єдине, про що просили брати – вірити у Христа. За це вони отримали дар зцілення. Косма й Даміан страждали через переслідування християн та заздрісників.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна реагувати на провокації до сварок.

Сьогодні невдалий день для дорогих покупок.

У цей день заборонено заздрити.

Не можна розповідати про свій сон.

Прикмети на 14 липня

Яка погода сьогодні – така сама погода буде 14 листопада.

Вже з'являється жовте листя – осінь буде ранньою.

Небо чисте вночі, а зранку хмари – буде дощ.

Місяць має червоне забарвлення – до сильного вітру.

14 липня святкують Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро.

День в Україні та світі

Міжнародний день небінарних людей. Цей день сприяє поширенню інформації про небінарних осіб – це люди, що ідентифікують себе за кількома гендерами, або не хочуть визначати ні стать, ні гендерну роль. Серед відомих людей це – Демі Ловато, Сем Сміт, Холзі та багато інших.