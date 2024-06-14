Яке свято сьогодні, 14 червня: чому у цей день не можна лінуватися
У п'ятницю, 14 червня, вшановується пам'ять святого пророка Єлисея. За традицією, у молитвах до нього віряни просять здоров'я для рідних. Вважається, що чоловік чує всі побажання та скоро їх здійснює. Однак треба молитися щиро.
Наші предки вважали – якщо у свято тепла погода, то буде хороший врожай гречки, а якщо дощ – то ні. Детальніше про цей день розповість LifeStyle 24,
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День пам'яті святого пророка Єлисея
Святий Єлисей був наступником пророка Іллі та перебував на горі Кармель, що в Ізраїлі. Чоловік народився у місті Авел-Мехол та запам'ятався людям через свої дива. Одного разу мешканці Єрихону розказали, що зіпсувалася вода в джерелі, а Єлисей згодом усе залагодив. Помер пророк вже у похилому віці.
Що не можна робити
- Не можна байдикувати, бо можете захворіти.
- Не варто пити алкогольні напої, адже сьогодні їх розливає біс.
- Заборонено сваритися та лихословити.
- Краще не відмовляти у допомозі та милостині.
Народні прикмети
- Дощ – до такої ж погоди протягом тижня.
- Якщо побачите мошкару, то добре вродять гриби.
- Якщо літатиме багато комарів, то буде хороший врожай ягід.
- Якщо жаби гучно квакатимуть, то незабаром рясно дощитиме.
Що ще відзначають
14 червня відзначається щорічне свято – Всесвітній день донора крові. 23 травня 2005 року його запровадила Всесвітня асамблея охорони здоров'я. Саме у цей день, у 1868 році, народився Карл Ландштейнер – лікар з Австрії та Нобелівський лауреат. Він отримав премію у сфері медицини та фізіології.
Крім того, сьогодні люди святкують Міжнародний день блогера. Хоч свято не є офіційним, але воно популярне у різних країнах світу.