Яке свято сьогодні, 14 червня: чому у цей день не можна лінуватися

У п'ятницю, 14 червня, вшановується пам'ять святого пророка Єлисея. За традицією, у молитвах до нього віряни просять здоров'я для рідних. Вважається, що чоловік чує всі побажання та скоро їх здійснює. Однак треба молитися щиро.

Наші предки вважали – якщо у свято тепла погода, то буде хороший врожай гречки, а якщо дощ – то ні. Детальніше про цей день розповість LifeStyle 24,

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День пам'яті святого пророка Єлисея

Святий Єлисей був наступником пророка Іллі та перебував на горі Кармель, що в Ізраїлі. Чоловік народився у місті Авел-Мехол та запам'ятався людям через свої дива. Одного разу мешканці Єрихону розказали, що зіпсувалася вода в джерелі, а Єлисей згодом усе залагодив. Помер пророк вже у похилому віці.

Що не можна робити

Не можна байдикувати, бо можете захворіти.

Не варто пити алкогольні напої, адже сьогодні їх розливає біс.

Заборонено сваритися та лихословити.

Краще не відмовляти у допомозі та милостині.

Народні прикмети

Дощ – до такої ж погоди протягом тижня.

Якщо побачите мошкару, то добре вродять гриби.

Якщо літатиме багато комарів, то буде хороший врожай ягід.

Якщо жаби гучно квакатимуть, то незабаром рясно дощитиме.

Що ще відзначають

14 червня відзначається щорічне свято – Всесвітній день донора крові. 23 травня 2005 року його запровадила Всесвітня асамблея охорони здоров'я. Саме у цей день, у 1868 році, народився Карл Ландштейнер – лікар з Австрії та Нобелівський лауреат. Він отримав премію у сфері медицини та фізіології.

Крім того, сьогодні люди святкують Міжнародний день блогера. Хоч свято не є офіційним, але воно популярне у різних країнах світу.