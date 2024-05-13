Яке свято у понеділок, 13 травня: чому сьогодні не варто плакати

13 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Гликерії й з нею Лаодикія. Вважається, що свята допомагає розв'язувати сімейні проблеми та виліковує від захворювань. Тому люди йдуть до церкви, аби помолитися їй.

Сьогодні також потрібно поприбирати в оселі та викинути усі непотрібні, зламані або зіпсовані речі. Детальніше про свято – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті мучениці Гликерії

Життя Гликерії припадає на II століття. Дівчина рано втратила батька та матір. Після їхньої смерті, вона вирішила охреститися. У ті часи правив імператор Антоніні, який наказував переслідувати людей, що сповідували християнство. Одного разу дізналися й про віру Гликерії.

Жінка не хотіла поклонятися язичницьким богам. Якось вона прийшла у храм відступників та почала читати молитву до Бога. У той момент впала статуя Зевса. Цей випадок дуже розізлив жерців, тому вони хотіли катувати Гликерію. Однак несподівано люди побачили ангела.

Тоді імператор Антоніні сказав, щоб мученицю ув'язнили. Жінці не давали пити та їсти, але вона вижила. Навіть піддавшись тортурам, Гликерія не загинула. Смерть прийшла до святої лише тоді, коли вона сама попросила про це у Бога.

Що не можна робити

Заборонено давати гроші у борг, інакше позбудетесь добробуту.

Не можна шкодити комарам, бо прийде біда.

Не варто сьогодні плакати, оскільки ще довго литимете сльози.

Не рекомендується сваритися, злитися та лихословити.

Народні прикмети

Якщо побачите багато комарів, то чекайте на потепління.

Якщо вдень літатимуть мошки, то буде хороший врожай грибів.

Дощ – до такої ж погоди влітку.

Якщо бджоли повилітають з вуликів вранці, то надворі буде сонячно.

Що ще відзначають

13 травня відзначається щорічне свято – Міжнародний день хумусу. Це закуска, яку готують з лимонного соку, оливкової олії, сезамової пасти, часнику та паприки. Свято було запроваджено у 2012 році.

Крім того, сьогодні розпочинається Міжнародний тиждень коучингу. Ініціатором такої події став сертифікований майстер-коуч Джері Удельсон, який родом зі Сполучених Штатів Америки.