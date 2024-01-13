13 січня – яке сьогодні свято: чому не можна ображати кішок

13 січня у церкві вшановують пам'ять мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. Двоє друзів зазнали мученицької смерті через те, що сповідували християнську віру.

Також сьогодні відзначається Каленніг у Великобританії та День здійснення мрії. Детальніше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті мучеників Єрмила та Стратоніка

Єрмило проживав у місті Сігнідунум та був дияконом. Чоловік віддано служив християнській вірі. Тому одного разу його відправили на тортури та закрили у в'язниці. Попри це, Єрмило не зрадив християнство. Тому згодом диякона втопили у Дунаї.

Стратонік працював наглядачем у тюрмі. Він таємно сповідував християнську віру, оскільки боявся звільнення з посади. В той час, коли Єрмило терпів катування, Стратонік почав плакати. Адже не міг без сліз дивитися на страждання друга. Саме через це чоловіка й спіткала мученицька смерть.

Що не можна робити

Не можна погано поводитися з тваринами, особливо з кішками. Інакше накличете нещастя.

Заборонено конфліктувати та пліткувати.

Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Не можна важко працювати.

Краще не засинати біля кішки, бо можете зійти з розуму.

Народні прикмети

Якщо до вікна прилетить синичка та почне щебетати, то весна прийде рано.

Якщо пес скрутиться калачиком, то надворі похолодає.

Незабаром почнеться відлига, якщо кішка залізе на підвіконня.

Тріск у лісі – до затяжних морозів, а шум – до снігу.

Скоро буде завірюха, якщо побачите коло навколо місяця.

Що ще відзначають

Сьогодні у Великобританії святкують Каленнінг. Традиційно люди обмінюються подарунками на честь Нового року в Уельсі. У цей день діти повинні взяти яблуко, проколоти його трьома паличками та прикрасити горіхами або самшитом. Малеча ходить з цим виробом по хатах. Вважається, що така традиція має принести успіх.

Також 13 січня відзначається День здійснення мрії. Сьогодні важливо нагадати людям про те, що всі свої плани та бажання потрібно втілювати у реальність.