Яке сьогодні, 13 липня, свято – що не можна робити в цей день

13 липня віряни святкують Собор 12 апостолів. У світі відзначають Міжнародний день гірських порід. Дізнавайтесь далі про заборони та прикмети на сьогодні.

13 липня у церковному календарі – Собор славних і всехвальних апостолів, пише 24 Канал. Християни у цей день вшановують усіх обраних учнів Ісуса Христа: Петра, Андрія Первозванного, Івана Богослова, Якова, Пилипа, Варфоломія, Фому, Левія Матвія, Якова Алфеєва, Юду Тадея, Симона Кананіта і Матвія (який замінив Юду Іскаріота).

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12 апостолів продовжували проповідувати християнство після Вознесіння та подорожували різними країнами. За переказами, на них зійшов Святий Дух та дав їм говорити різними мовами. Усі апостоли стали чудотворцями.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна думати про погане та згадувати про образи.

Заборонено конфліктувати з близькими.

Вважалося, що сьогодні невдалий день для змін у зовнішності та для стрижки.

Сьогодні не можна прати й прибирати.

13 липня святкують Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома.

Прикмети на 13 липня

Зозуля продовжує кувати – літо буде тепле.

Зранку багато роси – буде хороша погода.

Жаби вилізли на сонце – чекайте на спеку.

Хмари жовтого кольору – буде дощ.

День в Україні та світі

Міжнародний день гірських порід. Сьогоднішній день присвячують вивченню гірських порід. До того ж це свято геологів.