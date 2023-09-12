Яке сьогодні, 12 вересня, свято – від яких справ треба відмовитись в цей день

12 вересня християни вшановують пам'ять священномученика Автонома. В Україні – День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Більше про цей день читайте далі.

12 вересня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Автонома, пише 24 Канал. Він був єпископом, але переселився в інше місто, щоб уникнути гонінь, запроваджених імператором Діоклетіаном.

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Автоном багато проповідував та зумів навернути язичників. Якось у селищі, де проповідував Автоном, зруйнували храм з ідолами. Язичники забажали помсти й вбили єпископа. Згодом знайшли його нетлінні мощі, а на місці смерті збудували новий храм.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено бажати зла іншим.

Сьогодні краще утриматися від походів у ліс.

Не можна відмовляти у допомозі.

У цей день не можна прибирати та фізично працювати.

Вважалося, що сьогодні не можна вбивати змій – це принесе нещастя.

Прикмети на 12 вересня.

12 вересня святкують Олексій, Опанас, Данило, Іоан, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

Теплий вечір і зоряна ніч – до хорошого врожаю наступного року.

Теплий і сухий день обіцяють пізню зиму.

Багато жолудів – до теплої зими й родючого літа.

Сьогодні гарна погода – значить так буде ще кілька днів.

День в Україні та світі

День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Професійне свято встановили у 2006 році, але скасували його через 6 років. Радіоелектронна боротьба передбачає захист систем від ворога, панування в етерах та створення зброї від перешкод.

Міжнародний день в'язання гачком. Це свято зініціювали у Штатах – блогер, який захоплювався в'язанням та виробництвом гачків, запропонував проведення такої святкової дати. Вважають, що в'язання з'явилося й стало популярним на початку 19 століття.