12 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома, пишет 24 Канал. Он был епископом, но переселился в другой город во избежание гонений, введенных императором Диоклетианом.

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Автоном много проповедовал и сумел навернуть язычников. Как-то в селении, где проповедовал Автоном, разрушили храм с идолами. Язычники возжелали мести и убили епископа. Впоследствии обнаружили его нетленные мощи, а на месте смерти построили новый храм.

Именины 12 сентября празднуют Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено желать зла другим.

Сегодня лучше воздержаться от походов в лес.

Нельзя отказывать в помощи.

В этот день нельзя убирать и физически работать.

Считалось, что сегодня нельзя убивать змей – это принесет несчастье.

Приметы на 12 сентября.

Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.

Теплый и сухой день обещают позднюю зиму.

Многие желуди – к теплой зиме и плодородному лету.

Сегодня хорошая погода – значит, так будет еще несколько дней.

День в Украине и мире

День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. Профессиональный праздник установили в 2006 году, но отменили его 6 лет спустя. Радиоэлектронная борьба предусматривает защиту систем от врага, господство в эфире и создание оружия от помех.

Международный день вязания крючком. Этот праздник инициировали в Штатах – блоггер, увлекавшийся вязкой и производством крючков, предложил проведение такой праздничной даты. Считается, что вязание появилось и стало популярным в начале 19 века.