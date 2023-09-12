12 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома, пишет 24 Канал. Он был епископом, но переселился в другой город во избежание гонений, введенных императором Диоклетианом.

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Автоном много проповедовал и сумел навернуть язычников. Как-то в селении, где проповедовал Автоном, разрушили храм с идолами. Язычники возжелали мести и убили епископа. Впоследствии обнаружили его нетленные мощи, а на месте смерти построили новый храм.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено желать зла другим.
  • Сегодня лучше воздержаться от походов в лес.
  • Нельзя отказывать в помощи.
  • В этот день нельзя убирать и физически работать.
  • Считалось, что сегодня нельзя убивать змей – это принесет несчастье.

Приметы на 12 сентября.

  • Теплый вечер и звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Теплый и сухой день обещают позднюю зиму.
  • Многие желуди – к теплой зиме и плодородному лету.
  • Сегодня хорошая погода – значит, так будет еще несколько дней.

День в Украине и мире

День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. Профессиональный праздник установили в 2006 году, но отменили его 6 лет спустя. Радиоэлектронная борьба предусматривает защиту систем от врага, господство в эфире и создание оружия от помех.

Международный день вязания крючком. Этот праздник инициировали в Штатах – блоггер, увлекавшийся вязкой и производством крючков, предложил проведение такой праздничной даты. Считается, что вязание появилось и стало популярным в начале 19 века.