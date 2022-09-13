Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

13 вересня день Ангела відзначають Геннадій, Мирон, Олександр, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

День комп'ютерника і програміста;

У 1788 році Нью-Йорк офіційно став столицею США.

Свято в церковному календарі

13 вересня вшановують священномученика Кипріана. Він походив з Карфагена та був єпископом місцевої церкви. Його вважають видатним християнським богословом.

Також в цей день відзначають покладання пояса Пресвятої Богородиці, який є дорогоцінною християнською реліквією.

За історією, люди переховуючись від навали татар, тікали до лісу. Серед них була дівчинка Маруся, якій під час молитви з'явилася Матір Божа. Вона розповіла односельчанам і священнику про те, що їй з’явилася Пречиста Діва і повела їх на місце появи, але не всі повірили і дитина почала плакати.

Коли вона підвела очі вгору, то побачила свою небесну гостю. За проханням Богоматері дівчинка підійшла до гори і рукою розгорнула землю. Сталося чудо: з-під землі почало бити джерело. З того часу і донині місцеві жителі джерело називають "Марусею".

Перше зцілення завдяки цілющій воді відбулося у 1781 році – до дівчинки повернувся зір.

Прикмети 13 вересня

Журавлі летять непоспішаючи – осінь буде теплою;

Журавлі летять низько – зима буде м'якою;

Почути журавлиний крик – до дощу;

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що не можна робити 13 вересня