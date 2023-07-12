12 липня – день апостолів Петра і Павла: що не можна робити, все про сьогодні

12 липня християни вшановують пам'ять апостолів Петра й Павла. У світі сьогодні професійний День бортпровідника. Що не можна робити та прикмети на сьогодні читайте далі.

12 липня у церковному календарі – день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, пише 24 Канал. Вони є одними з ключових святих у християнстві та багато зробили для віри, але були несхожі між собою.

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Святий Петро походив з рибальської сім'ї, був братом Андрія Первозванного та мав ім'я Симон до того, як зустрів Ісуса Христа. Він став одним з 12 апостолів та вважається першим Папою Римським – засновником Церкви. Петра хотіли розіп'яти на хресті, але він вирішив, що не достойний загинути так, як Господь, тому попросив повісити його головою донизу.

Святий Павло (Савл) походив з багатої сім'ї та був язичником. Якось його відправили до Дамаску, та по дорозі його осяяло Божественне світло, він почув голос Ісуса. Після цього Павло прозрів фізично й духовно, багато проповідував та став одним з перших богословів християнства.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна вінчатися.

Сьогодні заборонено сваритися, лаятись та лихословити.

Не можна займатися рукоділлям: в'язати, вишивати.

У святковий день не можна фізично працювати та займатися побутом.

Сьогодні краще не вживати алкогольні напої.

Прикмети на 12 липня

Сьогодні сонячно – весь рік буде теплим і ясним, якщо падає дощ – ще 40 днів буде негода.

Дощ сьогодні – до хорошого врожаю.

Чутно, як кує зозуля – зима буде пізньою.

Якщо сьогодні спека – значить на Різдво буде мороз.

День в Україні та світі

12 липня святкують Павло, Петро.

Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Це професійне свято стюардів – бортпровідників та бортпровідниць. Бортпровідниці мають перевагу, бо зазвичай мають меншу вагу. Перші стюарди з'явилися в Німеччині у 1928 році.