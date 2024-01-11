11 січня – яке сьогодні свято: чому не можна стригти нігті та волосся

11 січня християни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого. Святий народився у заможній сім'ї, однак, вирішив жити по-простому. Він був ченцем, деякий час мешкав у пустелі, молився та займався землеробством.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день "Дякую" та Міжнародний день рівності на роботі. Детальніше про це розкаже 24 Канал.

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День пам'яті преподобного Феодосія Великого

Проживаючи у пустелі, Феодосій часто приймав гостей. Адже люди приходили до преподобного, щоб послухати його християнські розповіді. Одного разу Феодосій помітив, що відвідувачів почало ставати більше. Тому він вирішив створити монастир.

Після цього Феодосій потрапив до в'язниці. Адже сказав щось погане про церкву. Однак згодом його звільнили. Преподобний вирішив усамітнитись та присвятити час молитвам до Бога.

Що не можна робити

Заборонено підстригати волосся та нігті, інакше залізете у борги.

Не можна брати та давати гроші у борг.

Вдосвіта не варто виходити з хати.

Якщо знайдете хустку на землі, то не підіймайте її. Адже притягнете біди.

Народні прикмети

Якщо почне танути сніг, то цього року весна буде ранньою.

Якщо на небі майже не буде хмар, то скоро вдарить сильний мороз.

Якщо зранку випаде сніг, то також чекайте морозів.

Якщо пташка прилетить до вікна і постукає дзьобом, то незабаром отримаєте хороші новини.

Погода у листопаді буде такою ж, як сьогодні.

Що ще відзначають

11 січня – День рівності на роботі. Традиційно сьогодні люди виступають проти дискримінації за ознакою статі, раси, віку та релігії на роботі. Вперше це свято відбулося у Лондоні у 2017 році. Тоді захід провели в Leadenhall Building.

Також сьогодні відзначається щорічне свято – Міжнародний день "Дякую". Вперше його відсвяткували приблизно на початку 2000-х років. За однією версією, цей день запровадила Організація Об'єднаних Націй. А за іншою, фірма, яка виробляла поштові листівки з привітаннями. Вона була не дуже відомою, тому так хотіла збільшити дохід.