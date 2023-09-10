Яке церковне свято 10 вересня – що не можна робити сьогодні та в кого іменини

10 вересня віряни вшановують пам'ять святителів Петра і Павла Нікейських. В Україні сьогодні День танкіста. Більше про сьогодні читайте далі.

10 вересня у церковному календарі – день пам'яті святителів Петра і Павла. Вони були пророками та священнослужителями в Нікеї, пише 24 Канал.

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Тодішній імператор був іконоборцем, а Петро навпаки, захищав ікони та християнство. Про Павла до наших днів майже не збереглось інформації.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено відмовляти в допомозі.

Не можна сумувати й згадувати старі образи.

Сьогодні не можна працювати фізично.

Не можна проявляти жадібність.

У цей день краще не залишати в домі безлад.

Прикмети на 10 вересня

У цей день чути грім – він передвіщає теплу осінь.

Мало горобини на деревах – зима буде пізньою.

Сьогодні впав дощ – кілька днів будуть теплими.

Сонячний день обіцяє негоду вкінці місяця.

10 вересня Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татіана.

День в Україні та світі

День танкіста. Професійне свято започаткував Леонід Кучма у 1997 році. Сьогодні танкові війська – головна ударна сила Сухопутних військ України, вони відвойовують та втримують позиції та є Героями країни.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Це професійне свято працівників усіх цих промисловостей. Його встановили у 1993 році.