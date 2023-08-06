Для того, щоб квіти довго зберігалися, насамперед варто одразу звертати увагу, в якому вони стані. Рослини повинні бути зі стеблами зеленого кольору, без будь-яких плям. Воду треба змінювати щодня. А от які квіти мають здатність стояти довше – знає 24 Канал.

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Квіти, які довго зберігаються

Хризантеми можуть довго зберігатися при належному догляді. Йдеться про термін навіть у 4 тижні. Тут все просто: треба кожного дня змінювати воду, підрізати стебла й мити вазу, в якій тримаємо букетик. Якщо на стеблах утворився наліт, їх теж потрібно промити.



Хризантеми / Фото Buket.net

Альстромерії схожі на маленькі лілії з великою кількістю кольорів: білі, жовті, оранжеві, червоні й лілові. Аби людина мала змогу довше насолоджуватися цією красою, беріть рослини, які ще не повністю розкрилися. У середньому вони можуть простояти десь 2 тижні.



Альстромерії / Фото "Камелія Маркет"

Гвоздики вважаються одними з найбільш стійких квітів. Їх легко вирощувати. Найчастіше зустрічаються білі, червоні та малинові, втім, постійно виводять нові та нові сорти. Їм потрібно достатньо світла: тоді у зрізаному вигляді стоятимуть навіть 21 день.



Гвоздики / Фото Superflowers

Якщо зрізати орхідеї, вони зберігатимуться у вазі навіть 2 з половиною тижні. Стебла треба регулярно мити та змінювати воду в місткості. Холодна вода їм категорично не підходить, повинна бути кімнатної температури. Обприскувати квіти теж немає потреби.



Орхідеї / Фото "Флора Лайф"

Іриси залишаються свіжими понад 2 тижні за дотримання однієї умови. Потрібно обрізати зайве листя перед тим, як помістити квіти у воду. Для антисептичної дії можна додати трохи активованого вугілля. Воду оновлюємо щодня та обрізаємо стебла десь на 1 сантиметр.



Іриси / Фото Viaflor

Гербери просто утримувати. Просто щодня давайте їй свіжу, відфільтровану або кип'ячену воду та підрізайте кінці під кутом. Коли в'януть, радять ставити у воду повністю, аби мали кращий вигляд. Зберігаємо квіти в теплому місці, але без прямого сонця. Можна легенько обприскувати.



Гербери / Фото "Доставлення квітів Дніпро"

Гіпсофіли можуть зберігатися тривалий час. Вони – дуже ніжні, як хмаринки. Мають у собі безліч мініатюрних суцвіть. Термін зберігання – десь 2-3 тижні.



Гіпсофіли / Фото "Камелія Маркет"

Фрезії з тонкими гілочками мають привабливий вигляд у букеті. Догляд стандартний: свіжа вода та відсутність яскравого сонячного проміння. Квіти радять зберігати у воді кімнатної температури. Обрізаємо вчасно стебла: так вони будуть свіжими до 2 тижнів.



Фрезії / Фото Flowers.ua

Лізіантуси або еустоми одні з найбільш романтичних квітів. Може нагадувати чимось троянду. Зазвичай лізантуси додають у різні композиції та букети.



Лізіантуси / Фото Yes.ua

Кали часто стають оздобленням весіль та букетів нареченої. Певний час їх можна тримати без води, але не довго. Вони ненавидять тісноту, тому для них підходять глибокі місткі вази. Розчин, у якому зберігаємо кали, можна поцукрувати для більш тривалого зберігання.



Кали / Фото Floristics.info