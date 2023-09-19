10 найбрудніших місць та речей у вашому домі

Періодично кожен з нас проводить прибирання в домі. Хтось 1 раз у тиждень, хтось – рідше. Однак є такі місця, на які ми не звертаємо увагу.

Бруд може накопичуватися у тих місцях, про які ви навіть не здогадувалися. І потім ми дихаємо цим пилом. Дізнаймося, де саме треба не забувати прибирати.

Ого Дасть неочікуваний результат: навіщо засипати пральний порошок в шкарпетки

Найбрудніші деталі в домі

Крани на кухні та у ванні зазвичай дуже швидко забруднюються, а саме – вапняним нальотом та чорними плямами. Тож їх треба періодично чистити професійними або народними засобами. Скористайтесь содою, оцтом чи лимонною кислотою та кран почне блищати.

Є кілька предметів у приміщенні, на які ми взагалі не звертаємо уваги. Йдеться про вимикачі світла, ручки дверей або холодильника. Там живе багато бактерій. Через це їх треба дезінфікувати засобами, на основі спирту.



Вимикач / Фото "Електробаза"

Рідко господині доторкаються до цього місця. Це простір над кухонними шафами, де накопичується бруд, павутиння, пил, мухи. Час від часу треба розкладати драбинку та промивати зверху шафи.

Дуже багато бруду збирається в місткості для зберігання зубної щітки та пасти. Щоденно така чашка намокає та іноді звідти може навіть тухнути. Тож треба її чистити або замочувати в розчині соди, лимонної кислоти або оцту.

Однією з найгірших по чистоті речей в будинку є пульт до телевізора. Там дуже багато мікробів та бактерій. Тому слід ретельно промивати простір між кнопками та самі кнопки засобом для дезінфекції.



Пульт для телевізора / Фото Stylus

Стіни в туалеті та ванній часто покриваються вологою. Це може бути умовою для розвитку грибка. Використовуйте засоби для чищення та дезінфекції приміщення. Розпилюйте їх по всій поверхні та залишайте на певний час, аби позбутися бактерій. Після того повитирайте все вологою ганчіркою.

Безпосередньо душ і ванну теж слід ретельно очищати, щоб не з'являлась пліснява та грибок. Ми часто використовуємо їх, тому треба, щоб туди проникало повітря після приймання душу чи ванної, аби швидше сохло.



Миття холодильника / Фото Prosto Way

У холодильнику ми зберігаємо різні за смаками та запахами продукти. Відповідно, з часом там накопичується жир, бруд, залишки їжі, крихти та сморід. Промивайте поверхні не хімічними засобами, а народними. Наприклад, розчином оцту. Ще можна змішати мийний засіб з водою.

Щодня ми користуємось кухонною раковиною, коли миємо посуд. Тож це джерело та бактерій та бруду. Її треба промивати водою з милом або з лимонною кислотою.

Дуже часто від приготування їжі страждає не лише плитка, але й поверхні навколо неї. Туди може бризкати жир, соус, інша їжа. Тому треба все це одразу витирати, поки не засохло.