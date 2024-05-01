Яке свято відзначається 1 травня: головні заборони на цей день

1 травня у церкві вшановують пам'ять пророка Єремії. Наші предки у цей день йшли на город або поле, щоб сіяти та садити різноманітні культури. Вважалося, що тоді буде рясний врожай, адже допомагає святий Єремія.

У православних християн та греко-католиків Велика середа. За традицією, сьогодні люди йдуть до храму, а також закуповують необхідні продукти, щоб вже завтра починати пекти паску, зазначає LifeStyle 24.

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День пам'яті пророка Єремії

Єремія народився неподалік Єрусалиму у родині священника. Коли хлопчику було 15 років, йому явився Господь, який попросив стати пророком. 23 роки святий віддав цій справі, задля якої навіть не побудував сім'ю.

Одного разу Єремій напророкував, що Єрусалим зруйнують. Невдовзі так і сталося, цар Навуходоносор навіть забрав у полон місцевих жителів. Спершу чоловік залишився у місті, а потім разом з іншими пішов до Єгипту. Після цього збулося ще одне пророцтво святого про знищення єврейського народу.

Що не можна робити

Не варто лінуватися, бо прийдуть невдачі.

Не рекомендується позичати речі.

Не можна сваритися, злитися та ображатися.

Заборонено шити, вишивати та в'язати.

Краще не порушувати правила Великого посту: не їсти м'ясні та молочні продукти, не вживати алкоголь та не влаштовувати гучних гулянь.

Народні прикмети

Ясна погода – до щедрого врожаю.

Дощ – до морозяної та холодної зими.

Якщо небо буде безхмарним, то чекайте на жарке літо.

Роса – до хорошої погоди наступного дня.

Що ще відзначають

1 травня відзначається Всесвітній день любові. Свято запровадив Фонд Любові у 2004 році. У цей день люди проявляють теплі почуття одне до одного. Також сьогодні говорять про мир та єдність у всьому світі.

Крім того, цієї середи маємо День директорів шкіл. Ініціаторкою свята стала членкиня Асоціації вчителів США Джанет Деларія. Тож сьогодні учням та вчителям варто привітати своїх директорів.