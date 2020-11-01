Католики цього дня моляться всім святим, після чого йдуть на кладовище, щоб вшанувати померлих. У православному світі 1 листопада в народі відзначають свято на честь священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128-ми мучеників. День Садока ще називають Іванів день або Проводи осені.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Павло.

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– Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.

У хлібі треба запекти кільця, монетки і ґудзики. Шматочки хліба роздати всім, хто хоче дізнатися майбутню долю. Вважається, що той, хто отримав кільце – в прийдешньому році одружиться або вийде заміж; знайдена монетка символізує фінансовий потік, а той, кому попадеться ґудзик – проживе рік без змін.

У цей день можна дізнатися про кількість майбутніх дітей. Для цього треба у посудину з водою виливати по краплі яєчного білка, дивлячись на малюнок, який з'являється на воді. Зображення, яке виллється на воді – символізуватиме стать майбутньої дитини.