1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цей день в Україні та світі
1 квітня в Україні та всьому світі відзначають День сміху або день дурня. У церковному календарі – день пам'яті мучеників Дар'ї та Хрисанфа. Більше про цей день та що сьогодні не можна робити – нижче.
Православні християни 1 квітня вшановують пам'ять двох римських мучеників – Дар'ї і Хрисанфа, повідомляє 24 Канал. Хрисанф народився у сім'ї язичників, але його віддали на навчання до Риму. Хлопець почав вивчати філософію й читати Новий завіт і навернувся до християнства.
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Батько розізлився на сина, коли дізнався про його віру. Він знайшов йому дружину Дарію, яка була жрицею. Та Хрисанф зумів навернути її до християнства – подружжя зберігало чистоту.
Римська влада також почала переслідувати Дар'ю та Хрисанфа через їхню віру. Вони відмовилися переходити у язичництво й через це померли мученицькою смертю.1 квітня День ангела святкують: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.
У народі 1 квітня називали "Дарина – брудні ополонки". У той період теплішало й тріскався лід на озерах і річках, а вода ставала каламутною. У давнину ходили до води, щоб випрати у ній одяг. Вважалося, що весняна вода змиє негаразди.
Що не можна робити 1 квітня
- Заборонено займатися фізичною працею та побутовими справами.
- Краще не відкладати важливі справи на потім, щоб не ризикувати ніколи їх не закінчити.
- Не можна сваритися та лаятися.
- Вважалося, що краще не плакати й не журитися у цей день, бо можна весь рік провести у сльозах.
- У День сміху можна пожартувати з друзів, але не вдавайтесь до образ та відвертого глузування.
1 квітня – День сміху / Фото Freepick
Народні прикмети на цей день
- Цього дня з'явилась веселка – рік буде урожайним.
- Птахи літають низько – буде дощ.
- Якщо вночі зірок не видно – це до теплої погоди.
- Цього дня сильний вітер – таким буде увесь рік.
День в Україні та світі
День дурня або День сміху. Вважають, що це свято виникло у Стародавньому Римі. Його відзначають і в Україні – тут популярними є різні приказки, наприклад: "Перше квітня – брехня всесвітня".
Міжнародний день птахів. У цей день піклуються про пернатих друзів – розвішують годівнички та будиночки. Також це професійне свято – День орнітолога.
День народження долара. 1 квітня 1778 року Олівер Поллок створив усім відомий значок долара – $. Кажуть, що він користувався іспанськими монетами для натхнення.