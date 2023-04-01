1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цей день в Україні та світі

1 квітня в Україні та всьому світі відзначають День сміху або день дурня. У церковному календарі – день пам'яті мучеників Дар'ї та Хрисанфа. Більше про цей день та що сьогодні не можна робити – нижче.

Православні християни 1 квітня вшановують пам'ять двох римських мучеників – Дар'ї і Хрисанфа, повідомляє 24 Канал. Хрисанф народився у сім'ї язичників, але його віддали на навчання до Риму. Хлопець почав вивчати філософію й читати Новий завіт і навернувся до християнства.

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Батько розізлився на сина, коли дізнався про його віру. Він знайшов йому дружину Дарію, яка була жрицею. Та Хрисанф зумів навернути її до християнства – подружжя зберігало чистоту.

Римська влада також почала переслідувати Дар'ю та Хрисанфа через їхню віру. Вони відмовилися переходити у язичництво й через це померли мученицькою смертю.

святкують: Клавдій, Інокентій, Макар, Дмитро, Дарина, Маріанна, Софія, Одарка.

У народі 1 квітня називали "Дарина – брудні ополонки". У той період теплішало й тріскався лід на озерах і річках, а вода ставала каламутною. У давнину ходили до води, щоб випрати у ній одяг. Вважалося, що весняна вода змиє негаразди.

Що не можна робити 1 квітня

Заборонено займатися фізичною працею та побутовими справами.

Краще не відкладати важливі справи на потім, щоб не ризикувати ніколи їх не закінчити.

Не можна сваритися та лаятися.

Вважалося, що краще не плакати й не журитися у цей день, бо можна весь рік провести у сльозах.

У День сміху можна пожартувати з друзів, але не вдавайтесь до образ та відвертого глузування.



1 квітня – День сміху / Фото Freepick

Народні прикмети на цей день

Цього дня з'явилась веселка – рік буде урожайним.

Птахи літають низько – буде дощ.

Якщо вночі зірок не видно – це до теплої погоди.

Цього дня сильний вітер – таким буде увесь рік.

День в Україні та світі

День дурня або День сміху. Вважають, що це свято виникло у Стародавньому Римі. Його відзначають і в Україні – тут популярними є різні приказки, наприклад: "Перше квітня – брехня всесвітня".

Міжнародний день птахів. У цей день піклуються про пернатих друзів – розвішують годівнички та будиночки. Також це професійне свято – День орнітолога.

День народження долара. 1 квітня 1778 року Олівер Поллок створив усім відомий значок долара – $. Кажуть, що він користувався іспанськими монетами для натхнення.