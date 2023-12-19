Кому зі знаків зодіаку варто бути дуже обережним у 2024 році

Астрологи назвали три знаки зодіаку, яким у наступному році варто бути дуже уважними та обережними. Є великий ризик потрапити в халепу.

Зокрема, йдеться про Близнюків, Риб та Овнів. Що пророкують цим знакам зодіаку, розповідає 24 Канал.

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Близнюки

Вам варто бути обережними в особистому житті. Близька людина може зрадити. Зробить це раптово. Буде боляче та дуже неприємно.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Наступного року ви можете зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами. Однак, краще не брати гроші в борг. Варто знайти додатковий спосіб заробітку.

Гороскоп для Риб

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Овен

У новому році вам варто бути дуже обережними зі своїми бажаннями. Мрії здійснюватимуться швидко одна за одною. Тож добре думайте, перед тим, як чого забажати.

Гороскоп для Овнів