Невдала ідея: знаки зодіаку, яким не можна бути разом

У житті важливо знайти людину, з якою було б завжди добре. Однак не завжди це вдається одразу. Існують представники деяких знаків зодіаку, в яких навряд вийде побудувати ідеальні стосунки в парі.

Ті, хто народилися під знаком зодіаку Левів, Терезів та Раків, постануть перед труднощами, якщо захочуть бути разом з представниками деяких стихій, пише 24 Канал.

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Знаки зодіаку, яким важко побудувати стосунки в парі

Леви

Представники вогняної стихії є емоційними та енергійними особистостями. Тому, коли вони вирішать розпочинати стосунки з Овнами, то це може призвести до не найкращих наслідків. Оскільки останні належать теж до стихії вогню, тому мають схожий характер.

Можливо спочатку представники цих знаків зодіаку будуть відчувати пристрасні почуття. Однак навряд чи вони матимуть продовження.

Леви та Овни звикли бути лідерами в житті, які зазвичай не поступаються власним принципам. Тому, коли погляди обидвох зіткнуться – тоді виникнуть неминучі конфлікти.





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Терези

Терези є романтичними та творчими особистостями. Натомість Стрільці – прагматичні та приземлені. Однак це не той випадок, коли протилежності гармонійно доповнюють одне одного.

У стосунках представники цих знаків зодіаку часто відбуватиметься непорозуміння. Оскільки Терези бажатимуть яскравих вражень, нових емоцій та сюрпризів, однак Стрільці люблять спокій та затишок. Представники вогняної стихії можуть стати швидко не цікавими для Стрільців.

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Раки

Ракам складно бути разом з представниками земної стихії. Саме такими є Козероги. Ті, хто народилися під цими знаками зодіаку, мають різні пріоритети в житті.

Для Раків важливою є їхня робота. Вони довго будували успішну кар'єру, тому не готові жертвувати нею. Натомість для Козерогів саме стосунки мають перший пріоритет в їхньому житті. Вони мріють про щасливу сім'ю та відданого партнера.

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